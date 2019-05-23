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شكرا لقرائتكم عربات الجولف لإيصال العَجَزة للمسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
عربات الجولف لإيصال العَجَزة للمسجد الحرام
متابعات الخليج 365 - واس
يشارك مجموعة من شباب مكة المكرمة المتطوعين ضمن برنامج “شباب مكة في خدمتك” في مشروع تعظيم البلد الحرام لخدمة المعتمرين من خلال نشاط عربات الإحسان “الجولف”، المخصصة لإيصال ضيوف الرحمن من المعتمرين والزائرين خلال شهر رمضان المبارك ، من نقاط مواقف السيارات إلى ساحات المسجد الحرام والعودة في نفس الاتجاه ، وذلك بالشراكة مع إدارة مرور العاصمة المقدسة.
وأوضح مدير مشروع تعظيم البلد الحرام سعيد الغامدي ، أن الشباب يؤدون دورهم على أكمل وجه في خدمة ضيوف الرحمن ، من خلال توصيل كبار السن من المعتمرين والعجزة والمرضى والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة من وإلى المسجد الحرام.
وأشار الى أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز قيم المواساة والرحمة والإنسانية والإحسان ، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تسخير مختلف الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن.
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