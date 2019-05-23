، فجرًا بطائرة الإخلاء الطبي.. "دعاء" إلى الرياض يرافقها مختصون ،

محمد بن مسعود - الدمام - تأكيد من "صحة مكة" على التجاوب مع "الخليج 365".. ووالدها يشكر ويثمن

حطت طائرة الإخلاء الطبي بالمريضة دعاء الحجيلي، يرافقها فريق طبي بمدينة الملك سعود الطبية بالرياض، فجر اليوم، بعد أن قامت بنقلها من مستشفى الزاهر بمكة المكرمة؛ إكمالًا للتجاوب الذي أبدته "صحة مكة المكرمة" مع حالة الطبيبة دعاء، في تجاوبها مع "الخليج 365" بتقريرها بعنوان "السرير الأبيض يلف الطبيبة دعاء الحجيلي وتحتاج لتدخل سريع.. ما قصتها؟".

وكانت "الخليج 365" قد تَلَقّت تجاوبًا من "صحة مكة" على لسان حمد فيحان العتيبي، المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة، جاء فيه: "السادة الكرام بصحيفة "الخليج 365" الإلكترونية.. إشارة إلى الإحالة الإعلامية، وبعد التواصل مع إدارة تجربة المريض بـ"صحة مكة"؛ نفيدكم بخصوص المريضة دعاء عبدالوهاب الحجيلي المنومة بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة- غرفة رقم 512، بأنه تم إرسال طلب نقل الحالة، وتم قبولها من قِبَل مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، ويجري استكمال الإجراءات الرسمية لنقلها بواسطة الإخلاء الطبي، متمنين لها الشفاء العاجل".

وأضافت: "صحة مكة المكرمة تحرص على خدمة المرضى، وتقديم الرعاية الصحية لهم كافة".

ومن جانبه، قدّم والد الطبيبة "دعاء" شكره وتقديره لـ"الخليج 365" في نقلها لمعاناة ابنته دعاء، وتجاوب الجهات ذات العلاقة مع مناشدته.السرير الأبيض يلف الطبيبة دعاء الحجيلي وتحتاج لتدخل سريع.. ما قصتها؟