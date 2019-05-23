تنبيه عاجل: هطول أمطار غزيرة على منطقة نجران

جدة - عمرو شويل نجران- الخليج 365:

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم ، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة وزخات من البرد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران ، تشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب ، وشرورة ، وحبونا ، ويدمه تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران من جهتها الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول ، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني .