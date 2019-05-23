الان تتابع تعيين 7122 خطيبا وإماما ومؤذنا بفروع الشؤون الإسلامية بالمملكة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:
استكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تعيين 7122 خطيبًا وإمامًا ومؤذنًا في مختلف فروع الوزارة بمناطق المملكة، وذلك خلال أقل من شهرين، في إطار العناية بالمساجد ومنسوبيها، وتوفير كل ما تحتاج إليه.
وأوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن جميع من جرى تعيينهم قد استكملوا مسوغات التعيين النظامية، وسيستمر استكمال التعيين لدفعات أخرى من الخطباء والأئمة والمؤذنين لسد الحاجة القائمة في وظائف المساجد.
وبين أن الوزارة تحظى بدعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.
وبين الوزير أن هذا الدعم يحقق قيام الوزارة بالواجب المناط بها في نشر الإسلام وفق منهج الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف، رافعًا أسمى آيات الشكر والعرفان لولاة الأمر على ما يولونه من عناية واهتمام ببيوت الله، عمارة وصيانة ونظافة.
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