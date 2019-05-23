، "المالية" تعلن بيع صكوك بقيمة 2.84 مليار دولار في إصدار شهري ،

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قالت وزارة المالية اليوم الخميس، إن المملكة باعت صكوكًا بقيمة 2.84 مليار ريال (757 مليون دولار) في مايو.
وأوضحت وزارة المالية، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر مايو 2019، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي؛ حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 2.84 مليار ريال.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن الإصدارات قسمت إلى شريحتين، تبلغ الشريحة الأولى منها 655 مليون ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.705 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2028.
وأضافت أن الشريحة الثانية تبلغ 2.185 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 9.482 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2031.
"المالية" تعلن بيع صكوك بقيمة 2.84 مليار دولار في إصدار شهريصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-23
قالت وزارة المالية اليوم الخميس، إن المملكة باعت صكوكًا بقيمة 2.84 مليار ريال (757 مليون دولار) في مايو.
وأوضحت وزارة المالية، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر مايو 2019، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي؛ حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 2.84 مليار ريال.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن الإصدارات قسمت إلى شريحتين، تبلغ الشريحة الأولى منها 655 مليون ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.705 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2028.
وأضافت أن الشريحة الثانية تبلغ 2.185 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 9.482 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2031.
23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
12:02 PM
الإصدارات قسمت إلى شريحتين تبلغ الأولى منها 655 مليون ريال
قالت وزارة المالية اليوم الخميس، إن المملكة باعت صكوكًا بقيمة 2.84 مليار ريال (757 مليون دولار) في مايو.
وأوضحت وزارة المالية، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر مايو 2019، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي؛ حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 2.84 مليار ريال.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن الإصدارات قسمت إلى شريحتين، تبلغ الشريحة الأولى منها 655 مليون ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.705 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2028.
وأضافت أن الشريحة الثانية تبلغ 2.185 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 9.482 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2031.
، "المالية" تعلن بيع صكوك بقيمة 2.84 مليار دولار في إصدار شهري ،
المصدر : الخليج 365
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