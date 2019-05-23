"الغامدي" أول سعودية تحقق إنجازاً علمياً على مستوى العرب.. هذه قصتها

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

في حدث علمي لافت على مستوى العالم العربي، حققت الأكاديمية السعودية سعاد بنت عبد الله العالي الغامدي، إنجازاً سعودياً جديداً صنفت من خلاله عالمياً كأول سعودية على مستوى العالم العربي، وكأول باحثة تتناول بالدراسة مصطلح "التكيف الجبري مع العنف الزوجي".

ونجحت "الغامدي" خلال بحثها اللافت المنشور في "مجلة الخدمة الاجتماعية" الصادرة عن الجمعية المصرية للأخصائيين الاجتماعيين بمصر، في الكشف عن حقائق مهمة تمثل إضافة حقيقية في مجال "التكيف مع العنف الزوجي".

وقالت الباحثة الغامدي: "أتشرف بأن أهدي هذا الإنجاز العلمي لوالدنا مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان "حفظهما الله"، على الدعم الذي حظيت به الفتاة السعودية وتميزت عن نظيراتها بالوطن العربي".

وأضافت: "استطعت بتوفيق من الله تعالى ثم بدعم جامعة الملك عبدالعزيز بجدة "قسم علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية " تحقيق هذا الإنجاز، حيث سخرت لي الجامعة إمكانياتها من أجل إنجاح هذا العمل وبإشراف أ.د. آمال برهان فلمبان وأتشرف بأن أقدم هذا الإنجاز لوطني الغالي".

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وحصلت "الغامدي" على ماجستير علم اجتماع بتقدير "ممتاز"، كما حصلت مؤخراً على رخصة "مدرب معتمد" من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

كما أنها حاصلة على عدد من التوصيات العلمية من جامعة الملك عبد العزيز، وتزكية الدكتورة فتحية حسين القرشي أستاذ مساعد في قسم علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية لدى جامعة الملك عبد العزيز، تشيد بمهارات (الإنجاز المرتفع، الطموح والقدرة على تجاوز الصعوبات، تميز في التحليل، وحسن سيرة وسلوك).

وختمت الباحثة الغامدي حديثها بقولها: "يلهج لساني بشكر الله عز وجل ثم الدعاء لوالدتي التي أسهمت بشكل كبير ومباشر في تفوقي العلمي والبحثي، وتقاسمت معي معاناة هذا النجاح، وسخرت لي كل الإمكانيات، ولا أنسى من أضاؤوا طريق نجاحي وهم أبنائي وإخواني".

وأردفت: "قريباً سوف أبدأ في العمل على التحضير لدرجة الدكتوراه بعد أن أنتهي من إصدار كتاب بالبحث العلمي الذي نلت عليه درجة الماجستير وتم الحصول على فسح وزارة الإعلام لطباعة البحث الذي سيرى النور قريباً كي يستفيد منه المهتمون والباحثون في هذا المجال".