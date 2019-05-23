السعودية اليوم / الأمم المتحدة تناشد تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في السودان



نيويورك 18 رمضان 1440 هـ الموافق 23 مايو 2019 م واس

ناشدت الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني في السودان تقديم 1.1 مليار دولار لمساعدة 4.4 ملايين شخص من أكثر الناس ضعفًا أي حوالي نصف السكان المحتاجين.

وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أنه على الرغم من تحسن الوضع الأمني، ولكن مايزال هناك نزوح طويل الأمد ونزوح جديد، حيث يوجد 1.9 مليون نازح في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

وأفاد في المؤتمر الصحفي اليومي أن قرابة 6 ملايين شخص يعيشون في أزمة أو مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي، ويتفاقم الوضع بسبب التضخم المتزايد، مشيرًا إلى أن نسبة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للسودان حاليا تبلغ 15 % فقط، وسيتم تنقيحها في ضوء التقلبات السياسية والاقتصادية الحالية في البلاد.

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09:31ت م

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