سياسي / الصين تؤكد ضرورة التمسك بحل الدولتين في تسوية الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي



بكين 18 رمضان 1440 هـ الموافق 23 مايو 2019 م واس

شدد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة ما تشاو شيوي على ضرورة التمسك بحل الدولتين في تسوية الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وقال شيوي في كلمة أمام مجلس الأمن: "على المجتمع الدولي أن يقيم عمله على أساس مبادرة السلام العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، من أجل تيسير تسوية القضية الفلسطينية بهدف إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة على أساس حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وأضاف أن أي مبادرة جديدة يجب أن تتفق مع الأعراف الدولية الأساسية المذكورة أعلاه، وأنه "من خلال ذلك فقط يمكن أن يكون الحل عادلا ودائما، ويمكن قبوله على نطاق واسع في المجتمع الدولي".

وتابع شيوي أنه من الضروري تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 بشكل فعال، وهو القرار المتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أنه "يجب على الطرف المعني التوقف فورا عن كل الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة، والتوقف عن هدم المنازل الفلسطينية، والتوقف عن تدمير الممتلكات الفلسطينية، ويجب عليه اتخاذ الإجراءات الرامية إلى منع العنف ضد المدنيين".

ولفت النظر إلى أنه من الضروري الوقف الفوري لكل الإجراءات أحادية الجانب الرامية إلى شرعنة المستوطنات، واتخاذ إجراءات عملية لإزالة تأثيرها.

وطالب المبعوث الصيني بتوحد المجتمع الدولي في الدفع نحو إعادة إطلاق محادثات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية خلال وقت قريب، مفيدا أنه من المهم للغاية الامتناع عن الأعمال التي قد تزيد من سوء الوضع، والامتناع عن الإجراءات التي من شأنها تقويض الثقة، بما يخلق الظروف اللازمة لاستئناف الحوار، إلى جانب قيام الأطراف ذات النفوذ القوي في منطقة الشرق الأوسط بلعب دور بناء وأن تمتنع عن الأعمال الأحادية التي من شأنها تصعيد التوترات في المنطقة.

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09:11ت م

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