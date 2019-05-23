

طرابلس 18 رمضان 1440 هـ الموافق 23 مايو 2019 م واس

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على لقاء رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وتركز اللقاء حول مستجدات الوضع في ليبيا، وتداعيات حرب العاصمة، وعبر الرئيس التونسي عن عمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين، وقلقه العميق إزاء الهجوم المستمر بالقرب من طرابلس، مؤكدًا على ضرورة العودة لمسار الحل السياسي.

وأشارت إلى لقاء قائد عام الجيش الليبي المشير خليفة حفتر مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالإليزيه، موضحة إعلان الرئاسة الفرنسية أن المشير حفتر أبلغ ماكرون أن الشروط لم تكتمل بعد لإقرار وقف لإطلاق النار حول العاصمة طرابلس.

وواصلت اهتمامها بالأوضاع العسكرية، موضحة احتدام الاشتباكات بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق في محورى وادى الربيع والثواني طريق مطار طرابلس، مبينة سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، ومخبرة عن تزايد أعداد النازحين من مناطق القتال إلى أكثر من 75 ألف نازح .

وتطرقت إلى لقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع عدد من سفراء الدول العربية والأفريقية والغربية في تونس، وتم خلال اللقاء وضعهم في صورة التطورات الجارية في ليبيا، والاعتداء الذي تتعرض له العاصمة طرابلس، ورؤيته للحل، مطالبًا الدول الشقيقة والصديقة بتحمل مسؤولياتها.

وعرجت صحف ليبيا على دعوة مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي في جلسة مجلس الأمن إلى الاعتراف بوجود تدخل خارجي لا مثيل له في ليبيا، تسبب في غمر البلاد بالأسلحة التي أوجدت بيئة مناسبة لازدهار الجماعات الإرهابية مضيفًا أن ليبيا تتدهور بمعدل ينذر بالخطر، مشيرًا إلى آثار الوضع الحالي المدمر على المهاجرين الأفارقة في البلاد.

//انتهى //

08:06ت م

0010





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / اهتمامات الصحف الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.