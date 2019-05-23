الان تتابع لجنة التنمية الاجتماعية بالسيل تحقق المركز الأول في مسابقة رشد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي:

حققت لجنة التنمية الاجتماعية بالسيل المركز الأول مكرر في مسابقة رشد وتفوز بمبلغ عشرة ألاف في المسابقة.

وفي التفاصيل فقد اختتمت وحدة رفد للعمل التطوعي التابعة للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالسيل مسابقة الفترة التجريبية لمشروع مأسسة العمل التطوعي داخل المنظمات الشبابية “رشد ” والتي كانت برعاية كريمة من مؤسسة الراجحي الإنسانية.

حيث استمرت المسابقة لمدة ستة أشهر بدءاً من شهر نوفمبر 2018 إلى شهر ابريل 2019 ، وقد حققت وحدة رفد المركز الأول والوسام الذهبي .

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من جانبه أوضح مدير وحدة رفد للعمل التطوعي أنّ هذا المشروع يعد من المشاريع النوعية والتي تلامس محوراً مهما وركيزة أساسية في العمل الاجتماعي والخيري ، وقد قدمته شركة غدن بشكل احترافي و مميز ، كان له أثره الملموس في تنظيم العمل التطوعي داخل المنظمة وخارجها .

كما بيّن أنّ مسارات العمل التي تقوم بها الوحدة و كانت تطبّق بشكل شهري هي : نشر ثقافة التطوع ، وتصميم الفرص التطوعية والتسويق والاستقطاب والتسكين والبرنامج التعريفي للمتطوعين والتوجيه والتدريب للمتطوعين والتقدير والتكريم واحتساب العائد الاقتصادي ثم تقييم العمل.

الجدير بالذكر أنّ هذا المشروع كان له عدداً من العوائد القيّمة على اللجنة حيث بلغت القيمة الاقتصادية التي تم رصدها 408,000 ريال سعودي من خلال أكثر من ٣٠٠ متطوع ومتطوعة كما تم عقد ٢٠ شراكة مجتمعية بين عدد من القطاعات الحكومية والخاصة.

وفي ذات السياق قدّم رئيس مجلس الادارة الأستاذ بندر العتيبي شكره وتقديره للإدارة التنفيذية للجنة وللمشرفين على وحدة رفد للعمل التطوعي على هذا النجاح الذي حققوه ، كما قدّم شكره لشركة غدن ومؤسسة الراجحي الانسانية على هذا المشروع المتميز .