2019-05-23

العساكر: البعض يعتب على مسك هذا الأمر.. وأقول لهم نظهر فقط بما يرتبط بالمصداقية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد ورئيس مركز مبادرات مسك الخيرية، الأستاذ بدر العساكر، أن مؤسسة مسك الخيرية خدمت أكثر من 9 آلاف طالب سعودي عبر برامجها التدريبية الخارجية.

وأضاف أن البعض يعتب على مسك ويرى أنها لا تظهر بالظهور الكافي، ولهؤلاء نقول: نظهر فقط فيما يرتبط بمصداقية عالية عند الناس.

وتابع العساكر قائلًا: خلال استضافته في برنامج الليوان مع الإعلامي عبدالله المديفر “بدأنا قبل 5 سنوات بإرسال 20 طالب للدراسة في محافل جامعية عالمية مثل هارفارد، ليختلطوا ببيئات جامعية مختلفة”.

Advertisements

وأضاف: “منذ أن بدأنا مسك وولي العهد يركز على هذه الجملة: استعينوا بالشركات السعودية، وكثير من الشركات السعودية الشابة خرجت لأسواق أفضل بفضل مشاركتها في حكايا مسك”.

واستطرد العساكر قائلًا: “مبادرات تدريبية في مجال الإعلام، يعتمد بعضها على إرسال الشباب للتدريب في أشهر الأكاديميات والجامعات العالمية، لنضمن لهم استمرارهم في المجال بعد عودتهم واستقطابهم لجهات ترعاهم”.

وعن الطبيعية الإدارية للعلم في مسك الخيرية قال العساكر: “في مسك ليس لدينا ساعة حضور وانصراف، وتقييمنا الأساسي هو الإنجاز”.