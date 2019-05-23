شكرا لقرائتكم صور.. جمرك الرقعي يوزع وجبات الإفطار على المسافرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-23 صور.. جمرك الرقعي يوزع وجبات الإفطار على المسافرين متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أطلقت إدارة جمرك الرقعي اليوم, مبادرة “فطورك علينا” بمشاركة جمعية البر الخيرية بحفر الباطن, والفريق الكشفي لثانوية محمد الفاتح، لتوزيع وجبات الإفطار على المعتمرين والمسافرين وسائقي الشاحنات في المنفذ.

وأوضح مدير عام جمرك الرقعي علي الحمامه أنه تم توزيع ١٠٠ وجبة للصائمين الذين يتزامن موعد سفرهم مع وقت الإفطار بمشاركة الكشافة ومنسوبي المنفذ، مقدما الشكر لجمعية البر الخيرية على جهودها المبذولة لتفعيل البرنامج ولجميع المتطوعين والمشاركين في هذه المبادرة.









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