2019-05-23

فيديو.. بدر العساكر: إذا كنت من رواد الأعمال فتذكر هذه الكلمة لـ الملك سلمان

متابعات الخليج 365 - الرياض

نصح مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد ورئيس مركز مبادرات مسك الخيرية، الأستاذ بدر العساكر، الشباب ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع بالتروي لإدراك النجاح.

وقال العساكر، في برنامج الليوان مع الإعلامي عبدالله المديفر: “إذا كنت من رواد الأعمال وعندك عمل معين فتذكر كلمة الملك سلمان للشباب: (لا تستعجلوا النجاح…)”.

وأضاف العساكر: “نحن في فترة تاريخية من عمر المملكة، مقبلة بفرص عديدة للشباب، وكل شاب قادر على أن يصل لفرصته”.

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وتابع قائلًا موجهًا حديثه للشباب الطامح للنجاح: “لا تركز على النجاح البراق غير الثابت، ولكن ركز على النجاح الثابت المستمر الذي يأتي بالصبر”.

واستطرد قائلًا: “إذا فشلت لا تخجل من فشلك؛ لأن الفشل هو بداية النجاح، وإذا كنت تتعاطى مع الفشل بالتعلم وتراكم الخبرات ستصل إلى النجاح المنشود”.

وأضاف بدر العساكر: “هناك فرص عديدة في المجتمع بشكل كبير، ونحن نعيش فترة تاريخية من عمر المملكة العربية السعودية، ويوجد فرص عديدة للشباب، وكل شاب قادر على أن يأخذ فرصته ويدرك النجاح”.