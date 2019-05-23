بدر العساكر للشباب: كن نفسك وركز على هدفك لتقدم شيئًا لهذا الوطن الغالي

2019-05-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد ورئيس مركز مبادرات مسك الخيرية، الأستاذ بدر العساكر، أن الشباب هم الطاقة الحقيقية لأي كيان، وفي السعودية 70% من السكان شباب في عمر يقل عن 25 عامًا.

وأضاف العساكر، في برنامج “الليوان”، أن لكل شاب دورًا في صناعة المستقبل، وإن كان لا زال طالبًا.

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ووجه العساكر نصيحة غالية لشباب هذا الوطن، حيث قال: “كن نفسك وركز على هدفك لتقدم شيئًا لهذا الوطن الغالي”.

وتابع الأستاذ بدر العساكر، أن التعليم هو العنصر الأهم في صياغة مستقبل الشباب، وللشباب أقول: “بإمكانك أن تعلّم نفسك، وإذا أردت أن تصنع شيئًا مختلفًا؛ ركز على ما تحب ولا تنتظر النتائج القريبة”.