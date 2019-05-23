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بدر العساكر للشباب: كن نفسك وركز على هدفك لتقدم شيئًا لهذا الوطن الغالي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد ورئيس مركز مبادرات مسك الخيرية، الأستاذ بدر العساكر، أن الشباب هم الطاقة الحقيقية لأي كيان، وفي السعودية 70% من السكان شباب في عمر يقل عن 25 عامًا.
وأضاف العساكر، في برنامج “الليوان”، أن لكل شاب دورًا في صناعة المستقبل، وإن كان لا زال طالبًا.
ووجه العساكر نصيحة غالية لشباب هذا الوطن، حيث قال: “كن نفسك وركز على هدفك لتقدم شيئًا لهذا الوطن الغالي”.
وتابع الأستاذ بدر العساكر، أن التعليم هو العنصر الأهم في صياغة مستقبل الشباب، وللشباب أقول: “بإمكانك أن تعلّم نفسك، وإذا أردت أن تصنع شيئًا مختلفًا؛ ركز على ما تحب ولا تنتظر النتائج القريبة”.
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