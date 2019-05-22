“الاتصالات” ترصد مؤشر جودة الإنترنت في 2019.. وهذه الشركة الأكثر تحسناً في تقديم الخدمة...

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مؤشرات تقرير “مقياس” للربع الأول من عام 2019م، والذي يرصد المستوى العام لجودة خدمة الإنترنت المقدمة في المملكة، موضحةً الشركات الأكثر تحسنًا في تقديم الخدمة. وأوضحت الهيئة أن التقرير قد أظهر ارتفاعًا في المعدل العام لأداء سرعات الإنترنت المتنقل في المملكة خلال الربع الأول من عام 2019م، حيث بلغ معدل سرعة التحميل 32.2 ميجابت في الثانية (Mbps) وذلك بزيادة تُقدر بـ 12.2% مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي 2018م، فيما بلغ معدل سرعة الرفع 13.1 ميجابت في الثانية (Mbps).

وبحسب القياسات التي قام بها مستخدمو الإنترنت في المملكة من خلال منظومة “مقياس” على شبكة الجيل الرابع (4G)، فإن شركة الاتصالات السعودية (STC) حققت أعلى متوسط للأداء بلغ 38.0 ميجابت في الثانية بنسبة ارتفاع 8.0%، بينما حققت كل من شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) أفضل نسب تحسن بلغت 19.0% و 18.5% على التوالي بمتوسط سرعات 29.4 و 30.7 ميجابت في الثانية. وعلى صعيد جودة بث الفيديو لموقع “يوتيوب YouTube”؛ أظهر تقرير “مقياس” أن النسبة الأعلى مما يتم بثه عبر موقع “يوتيوب YouTube” في المملكة من خلال شبكات الإنترنت المتنقل تتم بدقة الوضوح الكاملة “Full HD” مع وجود تباين بين الشركات المقدمة للخدمة، وهو ما يسلط التقرير الضوء عليه في سبيل تعزيز التنافسية بين الشركات لرفع الجودة بما يحقق رضا المستفيدين ويعود عليهم بالمنفعة. وأظهر التقرير أن قياسات مستخدمي شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) على شبكة الجيل الرابع (4G) حققت أعلى نسبة بث على موقع”يوتيوب YouTube” يتم بدقة الوضوح الكاملة Full HD بلغت 71%، تلتها شركة الاتصالات السعودية (STC) بنسبة 68% ثم شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) بنسبة 52%.