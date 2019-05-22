مشاهدة مسلسل العاصوف 2 الحلقة 16 السادسة عشر حصريًا كاملة – خالد في مأزق

يواصل المسلسل السعودي "العاصوف 2" التحدي وما زال يخوض غُمار المنافسة بكامل زخمه وثِقله في الماراثون الدرامي، ضمن المسلسلات الخليجية المشاركة في السباق الرمضاني 2019.

ونعرضُ لكم اليوم، حصريًا الحلقة 16 السادسة عشر من "العاصوف2" كاملة بجودة عالية الدقة HD، ويحظى المسلسل بمتابعةٍ واسعة من الجمهور الخليجي والعربي على حدٍ سواء، كما أنّه ما زال يسجّل يوميًا مزيدًا من المشاهدة والمتابعة.

شاهد الحلقة 16 السادسة عشر من مسلسل العاصوف 2 بجودة HD على شاهد نت عبر الرابط هنا

ويقودُ النجم السعودي الكبير ناصر القصبي بطولة المسلسل، إلى جانب نجومٍ آخرين، أبرزهم: ليلى السلمان وعبد اﻹله السناني وريم عبدالله وريماس منصور وفادي صبيح، وباقة أخرى من ألمع نجوم الشاشة الخليجية..

Advertisements

مسلسل العاصوف الجزء الثاني، تدور أحداثه في حقبة الثمانينات وما حملته بين طيّاتها من تحوّلاتٍ سياسية واقتصادية عصفت بالمنطقة في تلك الفترة الزمنية المليئة بالأحداث منذ بدايتها، ممثلة بالثورة في إيران والحرب العراقية – الإيرانية وتأثر المجتمع الخليجي بها وما رافقها من تغيّراتٍ على المجتمع السعودي.

ويشارُ إلى أنّ مسلسل العاصوف 2، يشارك في السباق الرمضاني 2019 بالجزء الثاني، بعد أن أبهر ونال على إعجاب الجمهورين الخليجي والعربي بالجزء الأول رمضان العام الماضي، ليعود هذه المرة يستكمل مسيرة النجاح الكبيرة التي حقّقها المسلسل.

يذكرُ أنّ العاصوف 2 هو من قصة الكاتب الراحل عبدالله الوابلي، وتاليف وسيناريو وحوار ناصر العزاز، وبطولة النجم ناصر القصبي ونجوم آخرين.