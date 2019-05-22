الاستعلام عن التعاميم برقم الهوية 1440 وكيفية إنشاء حساب في أبشر إلكترونياً مجاناً

نقدم لكم كل ما يهمكم حول الاستعلام عن التعاميم برقم الهوية 1440، والذي تم تطبيقه من قبل وزارة الداخلية في المملكة العربية العربية السعودية في الأشهر الماضية في نهاية 2018، وخدمة تعاميم هي إحدى الخدمات الإلكترونية التي تقوم وزارة الداخلية السعودية بتقديمها عبر نظام أبشر الجوازات، والمختصر لهذه الخدمة هي أنها تقوم بإرسال رسالة نصية إلي المستفيد أو المشترك لإعلامه بالواقعة المسجلة ضده، والجدير بالذكر أنه يمكن الاستفادة من خدمات تعاميم السعودية الأمنية إلكترونيا لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة، فمن خلالها يتم التعرف علي التعاميم الأمنية المفروضة علي الفرد والتي من الممكن أن تعيق سفره خارج المملكة.

إنشاء حساب في ابشر للتعاميم

الدخول عبر الرابط الرئيسي لأبشر الضغط علي مستخدم جديد إدخال البيانات المطلوبة في الخانات المحددة لها النقر علي الموافقة علي الشروط والأحكام بعدها يتم إرسال رسالة نصية تحمل رمز التأكيد عبر الجوال قم بإدراج رمز التأكيد في الخانة المطلوبة وبعدها سيتم إنشاء حساب جديد لك يتم بعدها طباعة النموذج وتوقيعه وتسليمه إلي أحد الموظفين المختصين بأحد مراكز التفعيل في السعودية

قام الدكتور طارق بن عبدالله الشدي بالتأكيد علي أن تمكين خدمة أبشر الاستعلام عن تعاميم برقم الهوية الجديد قد تمت بعد توجيهات الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود

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أهم الخدمات من أبشر الاستعلام عن التعاميم برقم الهوية 1440

معرفة إذا كان هناك علي المواطن قرار بمنع السفر خارج البلاد، وكذلك يتم إضافة سبب المنع حتي يحتاط المستخدم بالعلم، ويتم إدراج كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن وهذا المخالفة الموجهة ضد المستخدم، أيضا الاستعلام عن صلاحية الإقامة في المملكة، حيث يتم الاستبيان لتاريخ صلاحية الإقامة وكذلك تاريخ انتهاء الإقامة ومعرفة إذا ما كان من الممكن تجديدها، كما يمكنك معرفة المخالفات المرورية وكذلك التقديم بالاعتراض علي تلك المخالفات.

تابع ايضا

هناك أيضا خدمة الاستعلام عن إيقاف الخدمات بوزارة الداخلية السعودية والتي تعد أحدث وأفضل الخدمات المقدمة من بوابة أبشر الإلكترونية السعودية، وقد تم تدشينها ضمن خدمات التحقق من التعميم الأمني برقم الهوية، ويمكنك معرفة إذا كان قد تم تسجيل أية تعاميم علي المستخدم، وهذا عبر تفعيل حساب المستخدم من خلال أجهزة الخدمة الذاتية المسجل بها في نظام أبشر.

كيفية الاستعلام عن التعاميم برقم الهوية إلكترونيا

الدخول عبر موقع وزارة الداخلية

تسجيل الدخول عبر اسم المستخدم وكلمة المرور أو إنشاء حساب جديد بالخطوات التي تم ذكرها

الضغط علي اختيار الخدمات الإلكترونية

الانتقال إلي خدمات ديوان وزارة الداخلية

الضغط علي الاستعلام عن التعاميم برقم الهوية نظام ابشر

الضغط علي استمرار حتي تظهر النتيجة التي تفيد إذا كان عليه تعاميم أم لا

ما هو نظام ابشر السعودي

واحد ضمن العديد من الأنظمة الإلكترونية السعودية المقدمة من وزارة الداخلية، والتي تقوم بتوفير العديد من الخدمات للمستخدمين، ومن هذه الخدمات الاستعلام عن صلاحية الإقامة وموظف وافد وغيرهم الكثير.

الاستعلام عن ايقاف الخدمات

منع المواطن من اجراء اي عمليات حكومية مثل عدم إصدار أو تجديد الهوية الوطنية، تجديد أو إصدار جواز السفر السعودي، تجديد أو إصدار رخصة سير المركبة، تجديد أو إصدار رخصة القيادة وغيرهم الكثير، ويمكن الاستعلام عن ايقاف الخدمات عبر بوابة ابشر

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