كيفية إلغاء حجز موعد الأحوال المدنية إلكترونياً 1440 وتأكيد الحجز وأهم مهام الأحوال بالمملكة العربية...

نقدم لكم كل ما تبحثون عنه حول كيفية إلغاء حجز موعد الأحوال 1440، فوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية هي الجهة المسؤولة عن عمليات إحصاء الأفراد والتسجيل وتزويد المواطنين في المملكة بما يثبت تابعيتهم، ووكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لديها العديد من المهام، ومنها تطبيق نظام الأحوال المدنية واللائحة التنفيذية وتعليماتها، تطبيق نظام الجنسية السعودية، ضبط الحالة المدنية لكل مواطن داخل أراضي المملكة وغيرهم الكثير من المهام التي سنذكرها لكم، والجدير بالذكر أنه يمكنك من خلال بوابة أبشر حجز موعد بالأحوال المدنية أو إلغاء الحجز بكل سهولة ويسر.

أهم مهام الأحوال

إصدار بطاقات الهوية الوطنية السعودية، سجل الأسرة، شهادات الميلاد والوفاة

إصدار تصاريح الحج للمواطنين

تنظيم السجل المدني المركزي

إصدار الرقم الوطني لكل مواطن

وضع تعليمات تنظيم العمل ومراجعتها

عمل تقارير إحصائية عن حركة إصدار البطاقات والوثائق

كيفية حجز موعد بالأحوال المدنية

يمكنكم حجز موعد الأحوال المدنية في المملكة عبر بوابة أبشر الإلكترونية عبر الخطوات التالية:

الدخول علي موقع ابشر النقر علي “الأحوال المدنية” إدخال البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها إدخال الرمز المرئي المكون من عدة أرقام

حتي يتم إتمام الحجز موعد في ابشر للأحوال المدنية عليك اختيار موعد مناسب لك من بين المواعيد التي تظهر أمامك، وبعدها عليك اختيار فرع مكتب الأحوال المدنية المطلوب مراجعته

هناك العديد من الخدمات الخاصة بالحجز مع الأحوال المدنية في المملكة ومنها

حجز موعد جديد في الأحوال والذي شرحناه سابقاً

تحديث حجز موعد في الأحوال المدنية لموعد آخر “تغيير التاريخ”

الاطلاع على موعد الحجز

طباعة الموعد الحالي للأحوال

إلغاء الموعد الحالي الذي تم حجزه، وهذا ما نشرحه عبر الخطوات القادمة

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كيفية إلغاء حجز موعد الأحوال

قامت بوابة أبشر بتوفير خدمة إلغاء حجز موعد الأحوال، وهذا تحسباً لأي تغييرات في الخطط لدي المواطن، وأنه من الممكن أن يطرأ عليه طارئ يعيق حجوره إلي الموعد المخصص بالأحوال المدنية، والجدير بالذكر أن خدمة إلغاء حجز مواعيد الأحوال متوفر خلال ساعة من حجز الموعد، والآن نتابع معكم كيفية إلغاء حجز موعد الأحوال 1440

الدخول علي موقع وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية الدخول إلي صفحة حجز موعد الأحوال المدنية من هنا إدراج البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها وهذه البيانات هي رقم الهوية الوطنية، نوع التقويم، تاريخ الميلاد إدخال الرمز المرئي المكون من 4 أرقام النقر علي التحقق من بياناتي النقر علي الانتقال إلي خدمة المواعيد

ستظهر لك المواعيد التي تم حجزها، ثم يمكنك تحديد الموعد المراد إلغاؤه والضغط علي زر إلغاء الموجود بجانب موعد الاحوال المدنية، ثم عليك الانتقال إلي صفحة تأكيد الإلغاء والضغط علي تأكيد إلغاء الموعد

تعديل موعد الاحوال المدنية

يمكنك تعديل موعد الاحوال المدنية بعد الحجز وذلك عبر موقع ابشر الإلكتروني، حيث عليك اختيار خدمة تحديث موعد خدمة الاحوال

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