، أوقاف محمد الراجحي تقدم 300 ألف وجبه للصائمين بالحرمين الشريفين ،

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تقدم أوقاف الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي -رحمه الله- بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، عشرة آلاف وجبة إفطار صائم يومياً بالحرمين الشريفين.
وترعى الأوقاف مشروعات تفطير الصائمين بالحرمين الشريفين، حيث يتم التفطير بأكثر من 20 موقعاً، وتقدم الأوقاف وجبات إفطار متنوعة وتشمل التمور بأنواعها والعصائر والقهوة والوجبات الجافة والساخنة، يستفيد منها 300 ألف صائم من الرجال والنساء خلال شهر رمضان المبارك يقوم على إعدادها وتقديمها للصائمين فريق متكامل من الموظفين والمشرفين والعاملين بالأوقاف.
وتتبنى أوقاف الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي -رحمه الله- مجموعة من المشاريع النوعية لهذا العام 1440هـ، حيث شملت عدة مجالات خيرية متنوعة تطبيقاً لوصية الواقف يرحمه الله، وفي شهر رمضان المبارك يبرز مشروع تفطير الصائمين.
و قال الباحث في الشأن الخيري، الشيخ سلمان العيد، إن العمل الخيري والإنساني يجد كل العناية والرعاية من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حتى أضحت المملكة الراعية الأولى للعمل الخيري والإنساني في العالم، وبلادنا هي وطن الخير والعطاء خاصة في موسم عظيم من المواسم المباركة الذي تضاعف فيه الأعمال الصالحة وهو شهر رمضان المبارك.
وأضاف: "جهود أوقاف محمد الراجحي في إفطار الصائمين وعمل الخير ومساعدة المحتاجين ملموسة ومباركة".
وقال الشيخ "العيد": هذه من الأعمال المباركة التي ترفع الدرجات وتبارك في المال والولد فجزاهم الله خير الجزاء على العمل الخيري المبارك، ورحم الله والدهم الشيخ محمد الراجحي.
أوقاف محمد الراجحي تقدم 300 ألف وجبه للصائمين بالحرمين الشريفينحمد الفراج الخليج 365 2019-05-22
تقدم أوقاف الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي -رحمه الله- بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، عشرة آلاف وجبة إفطار صائم يومياً بالحرمين الشريفين.
وترعى الأوقاف مشروعات تفطير الصائمين بالحرمين الشريفين، حيث يتم التفطير بأكثر من 20 موقعاً، وتقدم الأوقاف وجبات إفطار متنوعة وتشمل التمور بأنواعها والعصائر والقهوة والوجبات الجافة والساخنة، يستفيد منها 300 ألف صائم من الرجال والنساء خلال شهر رمضان المبارك يقوم على إعدادها وتقديمها للصائمين فريق متكامل من الموظفين والمشرفين والعاملين بالأوقاف.
وتتبنى أوقاف الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي -رحمه الله- مجموعة من المشاريع النوعية لهذا العام 1440هـ، حيث شملت عدة مجالات خيرية متنوعة تطبيقاً لوصية الواقف يرحمه الله، وفي شهر رمضان المبارك يبرز مشروع تفطير الصائمين.
و قال الباحث في الشأن الخيري، الشيخ سلمان العيد، إن العمل الخيري والإنساني يجد كل العناية والرعاية من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حتى أضحت المملكة الراعية الأولى للعمل الخيري والإنساني في العالم، وبلادنا هي وطن الخير والعطاء خاصة في موسم عظيم من المواسم المباركة الذي تضاعف فيه الأعمال الصالحة وهو شهر رمضان المبارك.
وأضاف: "جهود أوقاف محمد الراجحي في إفطار الصائمين وعمل الخير ومساعدة المحتاجين ملموسة ومباركة".
وقال الشيخ "العيد": هذه من الأعمال المباركة التي ترفع الدرجات وتبارك في المال والولد فجزاهم الله خير الجزاء على العمل الخيري المبارك، ورحم الله والدهم الشيخ محمد الراجحي.
22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
06:49 PM
التفطير يتم في 20 موقعاً خلال شهر رمضان
تقدم أوقاف الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي -رحمه الله- بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، عشرة آلاف وجبة إفطار صائم يومياً بالحرمين الشريفين.
وترعى الأوقاف مشروعات تفطير الصائمين بالحرمين الشريفين، حيث يتم التفطير بأكثر من 20 موقعاً، وتقدم الأوقاف وجبات إفطار متنوعة وتشمل التمور بأنواعها والعصائر والقهوة والوجبات الجافة والساخنة، يستفيد منها 300 ألف صائم من الرجال والنساء خلال شهر رمضان المبارك يقوم على إعدادها وتقديمها للصائمين فريق متكامل من الموظفين والمشرفين والعاملين بالأوقاف.
وتتبنى أوقاف الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي -رحمه الله- مجموعة من المشاريع النوعية لهذا العام 1440هـ، حيث شملت عدة مجالات خيرية متنوعة تطبيقاً لوصية الواقف يرحمه الله، وفي شهر رمضان المبارك يبرز مشروع تفطير الصائمين.
و قال الباحث في الشأن الخيري، الشيخ سلمان العيد، إن العمل الخيري والإنساني يجد كل العناية والرعاية من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حتى أضحت المملكة الراعية الأولى للعمل الخيري والإنساني في العالم، وبلادنا هي وطن الخير والعطاء خاصة في موسم عظيم من المواسم المباركة الذي تضاعف فيه الأعمال الصالحة وهو شهر رمضان المبارك.
وأضاف: "جهود أوقاف محمد الراجحي في إفطار الصائمين وعمل الخير ومساعدة المحتاجين ملموسة ومباركة".
وقال الشيخ "العيد": هذه من الأعمال المباركة التي ترفع الدرجات وتبارك في المال والولد فجزاهم الله خير الجزاء على العمل الخيري المبارك، ورحم الله والدهم الشيخ محمد الراجحي.
، أوقاف محمد الراجحي تقدم 300 ألف وجبه للصائمين بالحرمين الشريفين ،
المصدر : الخليج 365
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