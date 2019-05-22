بعد أنباء تعيينها كثاني سفيرة سعودية.. من هي هدى عبدالرحمن الحليسي؟

كشفت شخصيات سعودية معروفة بمواقع التواصل الاجتماعي عن تعيين الأكاديمية ”هدى بنت عبدالرحمن الحليسي“، سفيرة للمملكة لدى مملكة النرويج، لتصبح بذلك ثاني سفيرة سعودية بعد الأميرة ريما بنت بندر التي عينت قبل أشهر سفيرة للمملكة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وهدى عبدالرحمن الحليسي؛ هي عضو مجلس الشورى ، وتجيد 4 لغات، حيث عملت خبيرة في اللغات والترجمة بجامعة الملك سعود، كما أنها أول سعودية في هيئات الاتحاد البرلماني الدولي.

وهي أيضًا ابنة الدبلوماسي الراحل عبدالرحمن الحليسي، الذي يعد أحد الوجوه البارزة في وزارة الخارجية في ستينيات القرن الماضي، إذ كان أول سفير سعودي في السودان، وعمل كذلك سفيرًا للمملكة في إيطاليا وهولندا وأخيرًا كان عميدًا للسلك الدبلوماسي في بريطانيا.

وحصلت هدى الحليسي، على الماجستير في اللغة الفرنسية وأدبها عام 1987 من جامعة كولورادو، وعملت مستشارة لدى هيئة الغذاء والدواء، وأيضًا مستشارة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء منذ عام 1999.

وفي عام 2011 عينت عضوًا بمجلس إدارة المجلس السعودي الفرنسي، ومنذ 2013 وهي عضو بمجلس الشورى .

دوليًّا، تعتبر هدى الحليسي، أول سعودية تدخل هيئات الاتحاد البرلماني الدولي، إذ عملت عضوًا باللجنة التنسيقية للنساء البرلمانيات في هذا الاتحاد.

كما شغلت الحليسي، منصب نائب رئيس اللجنة المشرفة على مؤتمر النساء البرلمانيات في اجتماع جنيف، وممثلة للمجموعة العربية في اللجنة التنسيقية للنساء البرلمانيات.

هذا المسار الأكاديمي والوظيفي، للسفيرة السعودية الجديدة في النرويج، حظي بتقدير بعض المؤسسات الدولية والمحلية، إذ نالت في عام 2009 جائزة ”السعفة الذهبية“ من الحكومة الفرنسية، وجائزة أفضل وكيلة قسم في مركز الدراسات الجامعية بجامعة الملك سعود.

ورغم أنه لم يصدر حتى الآن قرار رسمي بتأكيد تعيينها في هذا المنصب، إلا أن أنباء تعيينها سفيرة في النرويج، حظيت بإشادة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية، إذ ثمن البعض تعيينها باعتباره تمكينا للمرأة السعودية.