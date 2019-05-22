شاهد: لاعب برازيلي بارز يشهر إسلامه رسمياً

أشهر اللاعب البرازيلي، سيرجيو ريكاردو إسلامه ، فجر اليوم الأربعاء، معلنًا دخوله الإسلام رسميًا بعد نطقه للشهادتين وإقراره بالإسلام ومباشرته للصلاة.

وزفّ الكابتن محمد سويد لاعب نادي الاتحاد في المملكة العربية السعودية هذه البشرى، عبر فيديو موثق، يظهر فيه اللاعب البرازيلي سيرجيو ريكاردو وهو يشهرُ إسلامه على الملأ بشكلٍ رسمي.

وظهر الكابتن سويد برفقة اللاعب سيرجيو، حيث قال: ”اليوم خبر سار لنا نحن كمسلمين (..) الكابتن سيرجيو ريكاردو اللاعب الدولي الشهير، لاعب نادي الاتحاد، أعلن إسلامه بعد صلاة الفجر“.

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فيما أضاف اللاعب سيرجيو بدوره: ”أنا الآن مسلم الحمدلله، وباشرت بالصلاة، وقرار إسلامي كان أفضل قرار اتخذته في حياتي“، وذلك بحسب ما أورده موقع "إرم نيوز".

ويشارُ إلى أنّ اللاعب البرازيلي ريكاردو، سبق وأن شارك في الدوري السعودي الممتاز، ولعب لصالحِ عدةِ أنديةٍ سعودية، منها: الأهلي والهلال السعودي والاتحاد السعودي، وأندية أخرى.