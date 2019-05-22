التسجيل في نظام عين 1440 بوابة التعليم الوطنية وكيفية التسجيل للمستجدين في نظام نور للمستجدين

سيعي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلي النهوض بالمملكة العربية السعودية في جميع المجالات وأهمها التعليم، حيث أن رقي التعليم هو أحد أسمي متطلبات الشعوب وهو أحد الأعمدة الاساسية في رؤية 2030 بالمملكة، ولتنفيذ هذا الغرض النبيل فقد قامت شركة تطوير للخدمات التعليمية بعمل جهد كبير بتطوير بوابة التعليم الوطنية بالمملكة والتي تعرف الآن بإسم بوابة عين الإلكترونية، والآن يبحث العديد من المواطنون سواء كانوا من الطلبة أو المدرسين أو أولياء الأمور عن كيفية التسجيل في نظام عين الإلكتروني، والجدير بالذكر أنه قد تم اطلاق المرحلة الأولى بالفعل ثم سيتم إطلاق العديد من الخدمات التعليمية الجديدة في المستقبل القريب.

التسجيل في نظام عين 1440

الدخول علي الموقع الرسمي لبوابة عين التعليمية السعودية النقر علي تسجيل الدخول كتابة رقم الهوية أو رقم الإقامة كتابة البريد الإلكتروني إعادة كتابة البريد الإلكتروني النقر علي “انا لست روبوت” النقر علي زر “تسجيل”

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بعد التسجيل في بوابة عين سيقوم الموقع بالتحقق من أحقية المستخدم من استخدام خدمة عين التعليمية، وسيتم إرسال رسالة التحقق عبر البريد الإلكتروني الذي تم إدراجه سابقا، لذا يجب أن تتأكد من كتابته بشكل صحيح والتأكد من أنه يعمل بالفعل

الخدمات المقدمة من نظام عين في الإصدار التجريبي:

إمكانية تحميل المادة المقررة كاملة بصيغة ملفات الـ PDF، وأيضا تصفح المادة المقررة عبر البوابة الوطنية للتعليم، وهذا بالإضافة إلي الدروس الإلكترونية

التسجيل للمستجدين نظام نور

الدخول على رابط موقع نظام نور التعليمي 1440.

يتم تسجيل الدخول عبر إدخال اسم المستخدم وكلمة السر في الخانات المخصصة

كتابة رمز التحقق المكتوب قي الشاشة بشكل صحيح في الخانة المخصصه له

تسجيل الدخول.

شروط التسجيل في نظام نور

يجب أن يكون عمر الطالب 6 سنوات

الطلاب الذين تقل أعمارهم عن 6 أعوام بستة أشهر يمكنهم التسجيل بحد أقصى عند بداية العام الدراسي المقبل ببعض الشروط:

يجب أن يكون هناك شهادة صادره من روضة معتمدة، والتي تثبت أن الطفل التحق لمدة عامين بالدراسة بالقعل

يجب أن يتوافر الاستمارة النمائية، والتي يتم تحديثها، وإثبات مقدرة الطالب بعمل ثمان مهارات يجب أن تكون موقعة من خلال المعلمات الموجودين في روضة معتمدة.

تابع ايضا

خدمات بوابة عين للمعلم والطالب السعودي:

الكتب التفاعلية والمرئية

الخطط الدراسية

بنك الأسئلة

مجتمع التعليم الافتراضي

خدمات التعليم الحر

إنشاء فصل افتراضي لطلابك

إسهامات علماء المسلمين

تطبيق عين للأجهزة الذكية

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