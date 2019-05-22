العامودي: إسناد الصيانة والتشغيل لقطار المشاعر إلى «سار» يرفع كفاءة خدمة ضيوف الرحمن

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أكد وزير النقل نبيل العامودي، أن صدور قرار مجلس الوزراء بإسناد مهمة تقديم الخدمة والصيانة والتشغيل لقطار المشاعر المقدسة إلى الشركة أكد وزير النقل نبيل العامودي، أن صدور قرار مجلس الوزراء بإسناد مهمة تقديم الخدمة والصيانة والتشغيل لقطار المشاعر المقدسة إلى الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» سيُحقق نقلة نوعية في خدمة ضيوف الرحمن، ليؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة. وأشار عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (الأربعاء)، إلى أن القرار سيساهم في رفع كفاءة خدمة ضيوف الرحمن لتحقيق رؤية 2030. وكان مجلس الوزراء قد قرر إسناد عملية تقديم الخدمة والصيانة والتشغيل لقطار المشاعر المقدسة إلى الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار».



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