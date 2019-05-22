شكرا لقرائتكم خبر عن «فيصل بن سلمان» يستقبل رئيس وأعضاء نادي المدينة للاحتياجات الخاصة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)
استقبل أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس نادي المدينة لذوي الاحتياجات الخاصة المهندس يحيى سيف وأعضاء النادي، وذلك بمناسبة حصول النادي على المركز الأول في بطولة المملكة لرفع الأثقال لذوي الشلل الدماغي، والمركز الأول في بطولة المملكة للسباحة للإعاقة الحركية، والتي أقيمت في منطقة عسير.
وأشاد أمير المنطقة بإنجاز نادي المدينة لذوي الاحتياجات الخاصة، حاثاً رئيس وأعضاء النادي في المحافظة على الإنجازات التي حققها النادي، وبذل الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات على الصعيدين المحلي والدولي.
كما عبر رئيس وأعضاء النادي عن شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة على دعمه اللامحدود للنادي، مشيرين إلى أن توجيهاته تعد حافزاً لهم في تحقيق الإنجازات الرياضية للمنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر «فيصل بن سلمان» يستقبل رئيس وأعضاء نادي المدينة للاحتياجات الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.