شكرا لقرائتكم خبر عن «فيصل بن سلمان» يستقبل رئيس وأعضاء نادي المدينة للاحتياجات الخاصة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

استقبل أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس نادي المدينة لذوي الاحتياجات الخاصة المهندس يحيى سيف وأعضاء النادي، وذلك بمناسبة حصول النادي على المركز الأول في بطولة المملكة لرفع الأثقال لذوي الشلل الدماغي، والمركز الأول في بطولة المملكة للسباحة للإعاقة الحركية، والتي أقيمت في منطقة عسير.

وأشاد أمير المنطقة بإنجاز نادي المدينة لذوي الاحتياجات الخاصة، حاثاً رئيس وأعضاء النادي في المحافظة على الإنجازات التي حققها النادي، وبذل الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات على الصعيدين المحلي والدولي.

كما عبر رئيس وأعضاء النادي عن شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة على دعمه اللامحدود للنادي، مشيرين إلى أن توجيهاته تعد حافزاً لهم في تحقيق الإنجازات الرياضية للمنطقة.