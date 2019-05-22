وفاة الشاعر بدرالمليحي.. وهكذا نعاه محبيه

نعى فنانون وشعراء، الشاعر بدر المليحي، والذي توفى إثر نوبة قلبية مفاجأة، داعين الله أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وقال الأمير نواف بن فيصل ناعيا الفقيد: “انتقل الى رحمه الله الشاعر الصديق العزيز بدر المليحي ، لاحول ولاقوة الا بالله، رحمه الله وغفر له وتقبله في هذا الشهر الكريم.

الله يصبر أهله وأحبابه ويجبرهم بمصيبتهم وخالص التعازي لأسرته الكريمة”.

من جهته، غرد الفنان رابح صقر عبر حسابه على تويتر قائلا: “رحم الله الصديق بدر المليحي وغفر الله له وأسكنه فسيح جناته، اللهم ألهم ذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وعبر نشطاء التوصل عن حزنهم الشديد بعد وفاة “المليحي” المفاجئة، فيما قال محبيه إن الفاجعة أصابتهم بعد سماع نبأ وفاته.