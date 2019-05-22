سبب وفاة الشاعر السعودي بدر المليحي وموعد الجنازة

أكدت وسائل إعلام في المملكة العربية السعودية، صباح اليوم الاربعاء، وفاة الشاعر السعودي بدر المليحي الأمر الذي سبب فاجعة في الوسط الفني.

وذكرت صحيقة عكاظ السعودية أن الشاعر بدر المليحي توفي بسبب نوبة قلبية، تاركا خلفه ارثا من الأعمال الفنية والقصائد والاعمال الشعرية، في حين نعاه العديد من الفنانين.

نعي بدر المليحي:

ومن أوائل الفنانين الذي نعوا بدر المليحي، الفنان رابح صقر حيث قال في تغريدة «رحم الله الصديق بدر المليحي وغفر الله له وأسكنه فسيح جناته، اللهم ألهم ذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون».

كما قال الإعلامي صلاح مخارش عبر «تويتر» عن الشاعر: «صديق قديم ووفي قبل ان يكون شاعراَ إبن شاعر، اشكي عليك الحال، عاش من شافك، طحت من عيني، مقصر وغيرها الكثير من قصائده الجميلة، رافق مراحل مهمة في مسيرة رابح صقر و راشد الماجد و أصيل أبوبكر، بدر المليحي غادرنا قبل قليل وترك طيبته وسمعته وكلامه».

وعبر نشطاء التواصل الاجتماعي خاصة في موقع تويتر عن حزنهم الشديد بعد وفاة بدر المليحي المفاجئة، فيما قال محبيه إن الفاجعة أصابتهم بعد سماع نبأ وفاته.

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أعمال بدر المليحي:

رغم الكثير من القصائد التي كتبها بدر المليحي غناها الفنان رابح صقر، إلا أن جميع أغنياته مع الفنان راشد الماجد نجحت دون استثناء (الله كريم ، أشكي عليك الحال ، عاش من شافك، طحت من عيني، على كيفك، الله أكبر، وحشتيني وغيرها الكثير).

موعد جنازة بدر المليحي:

بدوره، نعى شقيق الشاعر ناصر المليحي على تويتر، شقيقه الراحل قائلاً: “بقلوب راضية بقضاء الله وقدره،انتقل إلى رحمة الله اخي بدر بن زيد المليحي.

وقال إن صلاة الجنازة ستتم على جثمان الراحل بدر المليحي: يوم الخميس ١٨/رمضان /١٤٤٠هـ الموافق ٢٣/مايو/٢٠١٩م بعد صلاة العصر في مسجد الملك خالد في أم الحمام، وسيقام العزاء في منزل العائلة في حي الورود بالرياض بعد صلاة التراويح.