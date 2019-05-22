السعودية اليوم / لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بثار تختتم فعاليات دورتها الرياضية الرمضانية



نجران 17 رمضان 1440 هـ الموافق 22 مايو 2019 م واس

اختتمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة ثار بمنطقة نجران أمس ، فعاليات دورتها

وأكد محافظ ثار أهمية الأنشطة والبرامج التي تخدم أفراد المجتمع وتنمية مهاراتهم وتستثمر أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع،منوهاً بدعم واهتمام القيادة الحكيمة –أيدها الله- للجان التنمية الاجتماعية لتعزيز العمل التنموي وإتاحة الفرصة لإفراد المجتمع بالعمل التنموي الذي يسهم في التنمية الوطنية .

وتوج آل عون، فريق رعد الجنوب بالبطولة بعد فوزه في المباراة النهائية،كما كرم الجهات المشاركة والداعمة للدورة الرمضانية بالمحافظة.

// انتهى //

13:07ت م

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نجران 17 رمضان 1440 هـ الموافق 22 مايو 2019 م واساختتمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة ثار بمنطقة نجران أمس ، فعاليات دورتها الرياضية الرمضانية ، بحضور محافظ ثار محمد عفيصان آل عون.وأكد محافظ ثار أهمية الأنشطة والبرامج التي تخدم أفراد المجتمع وتنمية مهاراتهم وتستثمر أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع،منوهاً بدعم واهتمام القيادة الحكيمة –أيدها الله- للجان التنمية الاجتماعية لتعزيز العمل التنموي وإتاحة الفرصة لإفراد المجتمع بالعمل التنموي الذي يسهم في التنمية الوطنية .وتوج آل عون، فريق رعد الجنوب بالبطولة بعد فوزه في المباراة النهائية،كما كرم الجهات المشاركة والداعمة للدورة الرمضانية بالمحافظة.// انتهى //13:07ت م0044

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