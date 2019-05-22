تفاصيل كاملة عن “وفاة بدر المليحي” وأشهر قصائد الشاعر السعودي بدر المليحي

نتعرف على تفاصيل وأسباب وفاة بدر المليحي الشاعر السعودي المشهور وحقيقة الخبر الذي تم تداوله خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 22 مايو 2019 عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالسعودية، حيث تداولت بعض المواقع الإلكترونية أخبار تُفيد عن “وفاة بدر المليحي”، وخلال اللحظات الأولى بعد نشر الخبر يتساءل الكثير من محبي ومتابعي الشاعر السعودي بدر المليحي عن حقيقة خبر وفاته.

وتفاجئ الجميع صباح اليوم بالمملكة العربية السعودية بانتشار هاشتاج وأخبار عن وفاة بدر المليحي والذي هو من أشهر الشعراء في المملكة العربية السعودية، كما كان هذا الخبر صادم لجميع محبيه ومتابعيه وأيضاً أهلة وأصدقاءه المقربين والغير مقربين.

حقيقة وفاة الشاعر بدر المليحي

تداولت العديد من المواقع الرسمية في المملكة العربية السعودية صباح اليوم أخبار تؤكد حقيقة وفاة الشاعر بدر المليحي، وعلى رأس هذه المواقع صحيفة عكاظ السعودية فيما أكدت بعض وسائل إعلامية سعودية على ذلك، ونعى العديد من المشاهير والفنانين وفاة الشاعر بدر المليحي.

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ونعى الفنان رابح صقر وفاة الشاعر بدر المليحي خلال تغريده على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حيث كتب: رحم الله الصديق بدر المليحي وغفر الله له وأسكنه فسيح جناته اللهم ألهم ذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

أشهر قصائد بدر المليحي

وكان من أشهر قصائد الشاعر بدر المليحي: عسى الله يسمح دروبك – وترجع بالسلامة – اذا بتطول الغيبة – أمانة لا تقاطعنا – ولو ابعث سلامه.

أسباب وفاة بدر المليحي

وفيما يخص أسباب وفاة بدر المليحي، فقد توفى الشاعر السعودي بدر المليحي إثر نوبة قلبية مفاجئة أودت بحياته، وكان ذلك الخبر بمثابة صدمه كبيرة في صباح اليوم الأربعاء لجميع أقاربه وأصدقاؤه ومحبيه، نسأل الله تعالى أن يغفر له ويتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.