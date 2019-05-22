السعودية | تدريبات عسكرية بحرية مصرية وفرنسية مشتركة بالبحر المتوسط

المناطق - الرياض

نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبًا عسكريًا بحريًا عابرًا في نطاق الأسطول الشمالي المصري في البحر المتوسط، وذلك أثناء عبور الفرقاطة الفرنسية (SURCOUF) لقناة السويس وبمشاركة إحدى وحدات القوات البحرية المصرية.

وأوضح المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، في بيان له اليوم، أن التدريب يأتي في إطار خطة تعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة، منوهًا بأن هذا النوع من التدريب يهدف إلى تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الفرنسي لدعم جهود الحفاظ على الأمن البحري في البحر المتوسط.