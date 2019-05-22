عصام عبدالفتاح يتحدث لـ"العين الرياضية" عن مشاكل التحكيم المصري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحدث عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم خلال حواره مع "العين الرياضية" عن مشاكل التحكيم في مصر.

رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري يرد على اتهامات رئيس الزمالك

وقال عبدالفتاح: "هناك تطوير في التحكيم المصري والأفضل قادم في العام المقبل، وهناك مجموعة من الحكام يتم إعدادهم الآن للظهور في البطولات الأفريقية الموسم المقبل".

وأتم: "راضٍ عن مستوى التحكيم المصري، وأرفض التعصب الأعمى ضد الحكام من بعض المسؤولين في الأندية، وأرى أن منظومة التحكيم هي الأقوى في مصر بالمقارنة بجميع عناصر اللعبة".

ويستعرض الفيديو التالي تصريحات عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن مشاكل التحكيم في مصر.

