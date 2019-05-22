بالصور.. ضبط مخالفات وإنذار محال تجارية في الرياض

ضبط فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض 14 مخالفة، خلال حملاته التفتيشية التي شملت 78 محلًّا.

جاء ذلك خلال حملات فرع وزارة العمل على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها، وتعقُّب مخالفي نظامي الإقامة والعمل.

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كما نفَّذ مكتب عمل الرياض حملة استهدفت محال المستلزمات النسائية ومحال الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية بـأحد المجمعات التجارية الكبرى، وضبط 14 مخالفة وأنذر ثمانية محال.

وأكد عبدالكريم عسيري المدير العام لمكتب العمل بمنطقة الرياض، أن هذه الحملة تعد امتدادًا للحملات التفتيشية المنفذة على جميع المنشآت في كافة أحياء الرياض والمناطق والمحافظات والمراكز التابعة لها، مشيرًا إلى حملات مماثلة ستستمر بلا توقف بالتعاون مع الجهات الشريكة للتأكد والتحقق من التزام أصحاب المحلات بقرارات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.

وأضاف عسيري أنه وفقًا للقرارات الوزارية، لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين، سواء كانوا شركات أو مؤسسات أو أفرادًا.