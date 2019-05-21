

الأمم المتحدة 16 رمضان 1440 هـ الموافق 21 مايو 2019 م واس

أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان استمرار الغارات الجوية والهجمات الأرضية في أجزاء مختلفة من محافظتي إدلب وحماة في سوريا، رغم إعلان وقف إطلاق النار الذي استمر 72 ساعة، مبينة أن الوضع يزيد من مخاطر وقوع حوالي 3 ملايين مدني في مرمى تبادل النيران.

وأوضحت المتحدثة باسم المكتب مارتا أورتادو أن أطراف الصراع لم يحترموا القانون الإنساني الدولي، مما أدى إلى ارتفاع عدد الإصابات في صفوف المدنيين وإلحاق أضرار جسيمة بالأعيان المدنية، مضيفةً أن مخيم الهول الذي يستضيف حاليًا أكثر من 70 ألف شخص يعيشون في ظروف صعبة، وأن نحو 2500 طفل تقل أعمارهم عن 12 عامًا يتم احتجازهم مع أمهاتهم.

وحث مكتب حقوق الإنسان نظام الأسد على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتعزيز واحترام حماية حقوق الإنسان لجميع الناس في المناطق الخاضعة لسيطرته، وضمان وتيسير وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية التي تدعم الحياة دون تمييز، بما في ذلك السكن الملائم والمياه النظيفة والخدمات الطبية والمجتمعية.

// انتهى //

23:01ت م

0212





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مكتب حقوق الإنسان: أوضاع صعبة للأطفال في مخيم الهول بسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.