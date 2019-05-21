إغلاق 407 محلات مخالفة خلال جولات تفتيشية بشرق الدمام

نفَّذت بلدية شرق الدمام، خلال النصف الأول من العام الجاري 1440هـ، أكثر من 5000 جولة تفتيشية ورقابية لمختلف الأنشطة التجارية والصناعية؛ بهدف التأكُّد من سريان شهادات العاملين الصحية، ومدى التزامهم بالاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط، وذلك للحد من المخالفات التي قد تضر بصحة المستهلك.

وقال رئيس البلدية المهندس حاتم الغامدي، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إنَّ حملات المراقبة الميدانية أسفرت عن إغلاق 407 محلات مخالفة، وتوجيه 2987 إنذارًا، وتحرير 7015 مخالفة لأنظمة البيع وسلامة الغذاء، وإيقاف 2015 عاملًا مخالفًا للاشتراطات الصحية، وإتلاف أكثر من 700 كيلوجرام من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضاف أنَّ المراقبين ضبطوا خلال الحملات ومتابعة الباعة المتجولين المخالفين لأنظمة البيع، أكثر من 23 ألف كرتونة خضار وفواكه، ورفع 402 بسطة، وضبط 11 سيارة بيع متجول مخالف، وتطبيق النظام بحق 80 بائعًا متجولًا، ومصادرة 43 ميزانًا وسبع عربات صغيرة لنقل البضائع، ورفْع 106 حواجز، وإزالة 125 لوحة إعلانية مخالفة، وإغلاق ست محطات وقود مخالفة للاشتراطات البلدية للتحسين والتطوير.

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وأضاف أنَّ الأقسام المختصة بالبلدية تعاملت مع 1312 بلاغًا، وأصدرت 330 رخصة بناء و1070 رخصة مهنية، و114 رخصة للوحات الإعلانية، كما تمّ إصدار شهادة إيصال التيار الكهربائي لـ228 مبنى، وضبط ست مخالفات إنشائية و96 مخالفة نظافة مبانٍ، ورفع أكثر من 118 ألف طن من النفايات، وأكثر من 45 ألف متر مكعب أنقاض مجهولة المصدر.

كما قامت بلدية شرق الدمام بزراعة أكثر من 254 ألف زهرة و1500 شجرة جديدة، وزراعة مسطحات خضراء بمساحة تبلغ 700 متر مربع وصيانة 652 لعبة ومظلة.

وأهاب المهندس الغامدي بجميع المواطنين والمقيمين بالحفاظ على الممتلكات العامة لينعم بها الجميع، منوهًا بالتعاون مع البلدية والإبلاغ عن كل الملاحظات المتعلقة بالخدمات البلدية عبر مركز الاتصال الموحد 940.