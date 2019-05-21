السعودية اليوم / الطيران المدني يشارك في اجتماع خبراء أمن الطيران



الرياض 16 رمضان 1440 هـ الموافق 21 مايو 2019 م واس

شاركت الهيئة العامة للطيران المدني في الاجتماع الثلاثون لخبراء أمن الطيران الذي عقد في الفترة من 13 - 18 مايو 2019 بمقر منظمة الطيران المدني العالمي (ICAO).

ومثّل وفد الهيئة المشارك في الاجتماع مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لأمن الطيران محمد بن سعد الفوزان, كما يُعقد الاجتماع بشكل سنوي ويضم خبراء أمن الطيران بالدول الأعضاء بالمنظمة، وبمشاركة عدد من الدول والجهات الأخرى.

وتشارك المملكة بشكل فاعل ومؤثر في مثل هذه الاجتماعات بهدف وضع قواعد وتوصيات والمواد الإرشادية تكفل حماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع.

وفي هذا الإطار تبذل المملكة جهودا رامية إلى تطوير مجال أمن الطيران وتعزيز مبادئ التعاون المشترك وتبادل الخبرات للارتقاء بالمنظومة الأمنية في المطارات، فضلا عن رفع كفاءة البنية التحتية لأمن الطيران، وتطبيق الإجراءات الأمنية وفق أعلى المعايير الدولية في المطارات، وتأهيل العناصر الوطنية المؤهلة في مجال أمن الطيران.

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19:38ت م

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