

الرياض 16 رمضان 1440 هـ الموافق 21 مايو 2019 م واس

التقى الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض اليوم، سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية

وجرى خلال اللقاء مناقشة سير العمل في برامج ومبادرات التعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي تحت إطار اتفاقية التعاون المشترك لعام 1988م، وبحث المشاورات القائمة بين الجانبين لاستكشاف سبل استئناف مفاوضات التجارة الحرة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.

// انتهى //

19:32ت م

0173



الرياض 16 رمضان 1440 هـ الموافق 21 مايو 2019 م واسالتقى الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض اليوم، سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية ميكيلي سيرفوني دي أورسو.وجرى خلال اللقاء مناقشة سير العمل في برامج ومبادرات التعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي تحت إطار اتفاقية التعاون المشترك لعام 1988م، وبحث المشاورات القائمة بين الجانبين لاستكشاف سبل استئناف مفاوضات التجارة الحرة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.// انتهى //19:32ت م0173

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الدكتور العويشق يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.