شكرا لقرائتكم الخارجية الفرنسية : نرفض أي إنذار نهائي من إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-21 الخارجية الفرنسية : نرفض أي إنذار نهائي من إيران متابعات الخليج 365 - متابعة Advertisements حذّرت وزارة الخارجية الفرنسية إيران من التهديد بأي عمل يتعلق بالاتفاق النووي مؤكدة على أنها ستُقيّم امتثال طهران بالتزاماتها النووية. وطالبت وزارة الخارجية الفرنسية، إيران بالامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه أن ينتهك التزاماتها بخطة العمل المشتركة، مجددة رفضها أي إنذار نهائي من إيران.









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