توضيح مهم من حساب المواطن بشأن راتب الزوجة

2019-05-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

شدّد حساب متابعات الخليج 365 على أهمية الإفصاح عن كل مصادر الدخل بما فيها راتب الزوجة.

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وقال حساب متابعات الخليج 365 ردًا على استفسار حول أسباب إدراج راتب الزوجة ضمن دخل الأسرة بالقول: يتم احتساب دخل الزوجة ضمن دخل الأسرة ولا بد من الإفصاح عنه، حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

وتابع حساب متابعات الخليج 365 أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب متابعات الخليج 365 بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (هنا).

وقال حساب متابعات الخليج 365 في وقت سابق إنه يتم الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملاً جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل “التأمينات/التقاعد” ولا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ20، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).