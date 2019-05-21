الهلال الأحمر يباشر 33 حالة خلال مهرجان مسك جدة التاريخية

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365 -هاني الثبيتي

كشف المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بجدة عبدالله أحمد أبو زيد، أن الفرق التابعة للهيئة بالإضافة إلى الفرق الراجلة التطوعية التي تمركزت بأربعة نقاط إسعافية داخل فعاليات مهرجان مسك جدة التاريخية باشرت 33 حالة متنوعة ما بين سقوط ومرضية.

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ولفت إلى أنه تم تقديم الخدمة الإسعافية للحالات في الموقع ونقل حالتين مرضية وسقوط لأقرب منشأة صحية.

يُذكر أن فرق الهلال الأحمر السعودي تواجدت بمهرجان مسك جدة التاريخية طيلة أيام الفعاليات، ضمن حرص الهيئة النابع من توجيهات القيادة بتسخير جميع الموارد والإمكانات لخدمة المواطنين والمقيمين والزائرين لهذا البلد.