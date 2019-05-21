السعودية | السعودية.. "تعالوا نوصل ونتواصل" لإسعاد الأيتام والمسنين

شكرا لقرائتكم السعودية.. "تعالوا نوصل ونتواصل" لإسعاد الأيتام والمسنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أطلق 100 سعودي وسعودية، مبادرة لتوزيع الهدايا على المسنين والأيتام ومرضى المستشفيات، حيث حملت المبادرة مسمى "تعالوا نوصل ونتواصل"، بهدف إدخال الفرحة والسرور في قلوب الآخرين.

مسؤولة الفعالية المرشدة السياحية أبرار باشويعر في حديثها لـ"العربية.نت" قالت: "تم توزيع الفريق إلى عدة مجموعات، وكل مجموعة لها عمل معين من التنسيق وتغليف الهدايا، وصولاً إلى توزيعها على الأطفال الأيتام والمسنين وغيرهم".

وأكدت أن من أهم أهداف هذه المبادرة هو التهادي ووصل كل من ليس له من يصل، في دور المسنين ودور الأيتام والمستشفيات في أرجاء المملكة، وذلك عبر مراكز تطوعية مختلفة.

واعتبرت أنه "ومن منطلق نشر سنة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الصلة وإفشاء السلام والتهادي، فقد انطلقت فكرة برنامجنا لشهر رمضان المبارك (تعالوا نوصل ونتواصل) حيث تم توزيع 300 هدية في جدة والمدينة المنورة عبر ربط مفهوم السياحة بالتعارف والتقارب".