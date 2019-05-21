شاهد: جماعة الحوثي تقصف منطقة الباحة الان

هاجمت جماعة الحوثي، اليوم الثلاثاء، مرفقا حيويا في "الباحة" السعودية بطائرة مسيّرة، فيما ذكرت الجماعة اليمنية، أنه مخزن للأسلحة بمطار المدينة.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي، إن جماعة الحوثي المدعومة من إيران، استهدفت أحد المرافق الحيوية في مدينة نجران، جنوب غربي المملكة، مضيفا أن المرفق كان يستخدمه مواطنون ومقيمون، وأن الاستهداف كان من خلال طائرة بدون طيار تحمل متفجرات.

ولم يشر تركي المالي، إلى وجود خسائر في الأرواح أو المقرّات، أو تفاصيل أكثر عن الاستهداف الذي يأتي بعد ساعات من إعلان السعودية اعتراض صاروخين أطلقتهما الجماعة باتجاه منطقة مكة رغم نفي الأخيرة.

من جانبها، أكدت جماعة الحوثي، تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة، استهدف مطار نجران جنوب غربي المملكة، وفق فضائية "المسيرة" التابعة للجماعة.

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وأشارت إلى أن "العملية استهدفت مخزناً للأسلحة في مطار نجران، ما أدى إلى نشوب حريق في المكان"، وهو ما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من الرياض بشأن ذلك.

وفي 3 ماي الجاري، أعلنت السعودية استئناف العمل بمطار منطقة نجران المتاخمة للحدود مع اليمن، مطلع شهر رمضان المقبل، بعد توقف نحو 4 سنوات، على خلفية حرب اليمن.

وجاء إعلان عودة العمل بالمطار بعد يوم من إعلان السعودية دعم منطقة نجران بأفواج أمنية جديدة، وهي منطقة تعد أحد أهداف الصواريخ التي تتهم الرياض الحوثيين بإطلاقها.

يشار إلى أنّ الدفاعات الجوية الجوية السعودية، كانت قد اعترضت أمس الإثنين صاروخين إيرانيين الصنع أطلقهما الحوثيون على منطقة مكة".