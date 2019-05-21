تقديم إجازة الموظفين لتكون بتاريخ ١٨ رمضان … التفاصيل !!

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. تداول المغردون هاشتاق تقديم إجازة الموظفين لتكون بتاريخ ١٨ رمضان … نعم هذا هو النص المتداول بوسائل التواصل الإجتماعي ولكن لم يصدر أي أمر ملكي حتى لحظة إعداد هذا الخبر بتقديم الإجازة ، على ضوئه أكدت وزارة الخدمة المدنية، أن إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام ستبدأ اعتبارًا من يوم 25 رمضان الجاري؛ أي أن يوم 24 رمضان سيكون آخر دوام لموظفي الدولة وستضل على ماهي عليه لحين صدور أمر ملكي بذلك.





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