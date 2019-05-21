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عرض مسرحية الرحمة بمحطة سكة الحجاز في المدينة المنورة
متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
قدّمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة داخل محطة سكة الحجاز العرض المسرحي “الرحمة” يُصاحبه عدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والترفيهية.
جاء ذلك بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون بالمدينة المنورة، وبمشاركة عدد من الفنانين المسرحيين وسط حضور لافت من الزوار والمختصين والمهتمين بالأعمال المسرحية في المدينة المنورة.
ويأتي العرض المسرحي وما يتزامن معه من فعاليات ضمن سلسلة برامج مبادرة القيم والأخلاق ” خير أُمَّة ” التي أطلقتها إمارة منطقة المدينة المنورة، وذلك بمشاركة كافة شرائح المجتمع بمختلف البرامج والمبادرات المتنوعة التي تنبثق من المبادرة والتي تُجسد القيم والأخلاق الإسلامية التي تركنا عليها المصطفى، صلى الله عليه وسلم، التي نبعت من هذه البقعة الطيبة.
وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة المهندس فيصل بن خالد المدني بأن مبادرة خير أمة وفعاليتها وبرامجها تهدف لتجسيد القيم النبيلة النابعة من السُّنة النبوية والقيم العربية الأصلية التي يجب أن يكون عليها كل مسلم، وأضاف مما تميّزت به هذه المبادرة التنوع في البرامج والفعاليات التي تحقق أهداف المبادرة، حيث شملت المنتديات والملتقيات والدورات التدريبية والبرامج التشاركية بين الجهات وإنتاج المرئيات والوثائقيات الهادفة، والفعاليات والأنشطة الداعمة، كما أتاحت الفرصة لمختلف الجهات وقطاعات المجتمع للمشاركة في فعالياتها وبرامجها من قطاعات حكومية وهيئات ومنظمات خيرية، وشركات ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد.
بدوره أشار مدير الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة المدينة المنورة الأستاذ مشعل بن ياسين التهامي بأن هذه المبادرة حظيت بشرف المكان والزمان بأن كانت الانطلاقة من مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي شهر رمضان المبارك لتعزيز تلك القيم العظيمة، وقد سعت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بأن تقدم عدد ثلاثة مقاطع مسرحية تجسد خلق الرحمة بالإضافة إلى مسابقات وأسئلة ثقافية عن المبادرة بالإضافة عن تقديم كلمة عن أثر الرحمة في حياتنا اليومية.
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