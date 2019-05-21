حساب المواطن: 44% من المستفيدين في دفعة مايو تحصلوا على الاستحقاق الكامل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

تحصل 44% من أرباب الأسر والمستقلين على الاستحقاق الكامل في الدفعة الثامنة عشرة “دفعة شهر مايو” من برنامج حساب المواطن، حيث تجاوز عددهم 2.2 مليون مُشكلين 60% من إجمالي المستفيدين وبلغ عدد المستقلين أكثر من 1.4 مليون مستفيد ليشكلوا ما نسبته 40%، فيما بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة في الدفعة الحالية 2.5 مليار ريال، ليصبح مجموع ما تم إيداعه في حسابات المستفيدين البنكية منذ بدء البرنامج وحتى هذه الدفعة 42.5 مليار ريال.

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وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أن الإناث المستفيدات كأرباب أسر شكلن 7% فيما بلغت نسبة الذكور 93%، وأن المستقلات الإناث شكلن 53% فيما بلغت نسبة الذكور المستقلين 47%، وأن 83% من إجمالي المستقلين والبالغ عددهم 1.4 مليون قد تحصلوا على الاستحقاق الكامل، بينما تحصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

وأشار “القحطاني” إلى أن معدل التغير في أعداد المستفيدين للدفعة الثامنة عشرة قد بلغ 1.2- %، ليبلغ إجمالي أعداد المستحقين من أرباب أسر ومستقلين 3.72 مليون مستفيد مقارنةً بالدفعة الماضية التي بلغ عدد مستفيديها 3.77 مليون.

وحث المتحدث الرسمي للبرنامج، المواطنين على ضرورة تسجيل بياناتهم والإفصاح بشكل صحيح تفاديًا لعدم الاستحقاق في الدفعات القادمة، مشيراً إلى أن موعد إيداع الدفعة التاسعة عشرة سيتم صرفه في يوم 10 من شهر يونيو المقبل.