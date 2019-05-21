، مفتي هونج كونج: المليشيات الحوثية تستفز  المسلمين باستهداف مكة ،

- 1/2
- 2/2
وصف مفتي هونج كونج الشيخ محمد أرشد إطلاق المليشيات الحوثية الصواريخ باتجاه مكة المكرمة قبيل انعقاد القمة الإسلامية المزمع عقدها الأيام القادمة في مكة المكرمة بأنه "استفزاز واضح للأمة الإسلامية وقادتها" ينبغي أن يردع. وقال: الجميع يستنكر أعمال هذه الفئة الطاغية الباغية التي جاوزت بإجرامها ما فعله أسيادها من قبل والتاريخ يعيد نفسه.
وأضاف لـ"الخليج 365": نقف اليوم نحن مسلمو هونج كونج مع السعودية حامية الحرمين ومنبع الحكمة والريادة في خدمة الإسلام، وأن هذه البلاد اصطفاها الله أن تكون خادمة وحامية لحرمه الشريف.
وثمن مواقف السعودية التاريخية في الوقوف مع جميع المسلمين بالعالم، ومن باب العدل والإنصاف أن نتحد جميعاً مع السعودية ضد ما يمس كرامتنا ورمز عزنا، لأنه إذا أنتهكت مقدساتنا فقد ضاعت كرامتنا وهيبتنا بين الأمم.
وأردف "أرشد": نحن على ثقة أن هذه الصواريخ لن تمس بيت الله الحرام الذي حفظه الله من أبرهة الحبشي وسيحفظه من أحفاده وسيكون مآل هذه الصواريخ إلى البوار، نسأل الله أن يرد كيد الحوثيين في نحورهم ومن يقف خلفهم ويساندهم وأن يديم على المملكة عزها ورخاءها واستقراراها وأمنها.
مفتي هونج كونج: المليشيات الحوثية تستفز المسلمين باستهداف مكةعبدالله العنزي الخليج 365 2019-05-21
وصف مفتي هونج كونج الشيخ محمد أرشد إطلاق المليشيات الحوثية الصواريخ باتجاه مكة المكرمة قبيل انعقاد القمة الإسلامية المزمع عقدها الأيام القادمة في مكة المكرمة بأنه "استفزاز واضح للأمة الإسلامية وقادتها" ينبغي أن يردع. وقال: الجميع يستنكر أعمال هذه الفئة الطاغية الباغية التي جاوزت بإجرامها ما فعله أسيادها من قبل والتاريخ يعيد نفسه.
وأضاف لـ"الخليج 365": نقف اليوم نحن مسلمو هونج كونج مع السعودية حامية الحرمين ومنبع الحكمة والريادة في خدمة الإسلام، وأن هذه البلاد اصطفاها الله أن تكون خادمة وحامية لحرمه الشريف.
وثمن مواقف السعودية التاريخية في الوقوف مع جميع المسلمين بالعالم، ومن باب العدل والإنصاف أن نتحد جميعاً مع السعودية ضد ما يمس كرامتنا ورمز عزنا، لأنه إذا أنتهكت مقدساتنا فقد ضاعت كرامتنا وهيبتنا بين الأمم.
وأردف "أرشد": نحن على ثقة أن هذه الصواريخ لن تمس بيت الله الحرام الذي حفظه الله من أبرهة الحبشي وسيحفظه من أحفاده وسيكون مآل هذه الصواريخ إلى البوار، نسأل الله أن يرد كيد الحوثيين في نحورهم ومن يقف خلفهم ويساندهم وأن يديم على المملكة عزها ورخاءها واستقراراها وأمنها.
21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440
03:40 PM
قال لـ"الخليج 365": نحن على ثقة أن هذه الصواريخ لن تصيب بيت الله الحرام
وصف مفتي هونج كونج الشيخ محمد أرشد إطلاق المليشيات الحوثية الصواريخ باتجاه مكة المكرمة قبيل انعقاد القمة الإسلامية المزمع عقدها الأيام القادمة في مكة المكرمة بأنه "استفزاز واضح للأمة الإسلامية وقادتها" ينبغي أن يردع. وقال: الجميع يستنكر أعمال هذه الفئة الطاغية الباغية التي جاوزت بإجرامها ما فعله أسيادها من قبل والتاريخ يعيد نفسه.
وأضاف لـ"الخليج 365": نقف اليوم نحن مسلمو هونج كونج مع السعودية حامية الحرمين ومنبع الحكمة والريادة في خدمة الإسلام، وأن هذه البلاد اصطفاها الله أن تكون خادمة وحامية لحرمه الشريف.
وثمن مواقف السعودية التاريخية في الوقوف مع جميع المسلمين بالعالم، ومن باب العدل والإنصاف أن نتحد جميعاً مع السعودية ضد ما يمس كرامتنا ورمز عزنا، لأنه إذا أنتهكت مقدساتنا فقد ضاعت كرامتنا وهيبتنا بين الأمم.
وأردف "أرشد": نحن على ثقة أن هذه الصواريخ لن تمس بيت الله الحرام الذي حفظه الله من أبرهة الحبشي وسيحفظه من أحفاده وسيكون مآل هذه الصواريخ إلى البوار، نسأل الله أن يرد كيد الحوثيين في نحورهم ومن يقف خلفهم ويساندهم وأن يديم على المملكة عزها ورخاءها واستقراراها وأمنها.
، مفتي هونج كونج: المليشيات الحوثية تستفز المسلمين باستهداف مكة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مفتي هونج كونج: المليشيات الحوثية تستفز المسلمين باستهداف مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.