دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper أمطار وسحب رعدية ممطرة على عدة مناطق بالمملكة.. اليوم

توقَّعت الهيئة العامّة للأرصاد الجوية وحماية البيئة، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد والرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، على عدة مناطق بالمملكة، اليوم الثلاثاء.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن مناطق «نجران، جازان، عسير، الباحة» تمتد إلى مرتفعات الطائف، تتأثر باستمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن هناك توقعات بتكوّن السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق «الرياض، الشرقية، القصيم، حائل»، وأجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت هيئة الأرصاد، إلى أن الرياح السطحية ستكون من غربية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي، وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج .

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أما الخليج العربي، فالرياح السطحية ستكون من جنوبية غربية تتحول جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

وتعرضت منطقة مكة المكرمة، أمس الإثنين، لهطول أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاء متفرقة منها، فيما طالب مركز العمليات الأمنية المواطنين بالحذر.

وأضاف الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»،: «نود أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية».