سعوديون يشيدون بأمير الكويت بعد ضبط «المرشح المسيء»

أشاد نشطاء سعوديون، مساء الاثنين، بحرص القيادة الكويتية على حماية العلاقة الأخوية بين البلدين، من محاولات بعض الموالين لقوى إقليمية داعمة للإرهاب، المساس بها.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، حفاوة كبيرة بنجاح الشرطة الكويتية في إلقاء القبض على المرشح السابق محمد خالد الهاجري، لتنفيذ حكم السجن الصادر بحقه، إثر إدانته بالإساءة إلى السعودية، من خلال موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

واعتبر نشطاء سعوديون أن حرص الجهات الكويتية على تنفيذ الحكم يدل على مهنيتها العالية، فضلًا عما يعكسه من إصرار رسمي على حماية العلاقة بين البلدين الشقيقين، والتزامها الدائم بالتصدي لكل من يقترب بالإساءة للشعب السعودي.

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وثمن النشطاء السعوديون مواقف أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الداعمة للعلاقات بين البلدين، مشيرين إلى أن قيادته تمثل سدًا منيعًا أمام أي محاولة لإثارة الفتنة أو

لشق الصف بين البلدين الشقيقين.

وكانت وسائل إعلام كويتية ذكرت، أمس الاثنين، أن رجال التنفيذ الجنائي في قطاع المؤسسات الإصلاحية والسجون القوا القبض على المرشح السابق المحكوم بالسجن لمدة 3 سنوات، إثر نشره تغريدات على وسائل التواصل الاجتماعي أساء فيها للسعودية.

وقالت مصادر أمنية كويتية أن رجال التنفيذ الجنائي باشروا منذ صدور الحكم، إجراءات الضبط، حتى تم ضبط المدان .