أغذية رمضانية فاسدة في منشآت ومحال بـ«المندق».. والبلدية تتدخل

أعلنت بلدية محافظة المندق بمنطقة الباحة، ممثلةً في إدارة صحة البيئة (الرقابة الصحية)، استمرار جولاتها الرقابية خلال شهر رمضان المبارك على المنشآت الغذائية ضمن حملة الرقابة البلدية.

وأفاد بيان صادر عن المحافظة، اطلعت عليه «عاجل»، بأنّه تمّت مصادرة مواد غذائية منتهية الصلاحية بلغت ٨٧ كيلوجرامًا، لافتًا إلى أنّه تمّ تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

وأضافت البلدية، في بيان ثانٍ، أنّها كثّفت أعمال الرقابة الصحية على المخابز ومحال الحلويات خلال شهر رمضان؛ حيث ضبطت خلالها مواد منتهية الصلاحية، وتمت مصادرتها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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وكانت أمانة الطائف، ممثلة في بلدية جنوب الطائف الفرعية، قد رصدت 51 مخالفة للاشتراطات الصحية في المطاعم ومحال بيع المأكولات الرمضانية في جنوب المحافظة، وذلك خلال جولات رقابية مكثفة ضمن حملة الرقابة البلدية، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لمتابعة المطاعم والمطابخ ومنافذ بيع المواد الغذائية.

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أنّ الفرع ضبط أكثر من 51 مخالفة صحية شملت تدني مستوى النظافة، وسوء أماكن التحضير للأطعمة، وسوء الحفظ والتخزين، وتدني مستوى التهوية بأماكن التحضير، فضلًا عن مخالفات أخرى، مثل مخالفات العمالة والتراخيص، واتخذ الفرع الإجراءات النظامية بحق المخالفات المضبوطة.