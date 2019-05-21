السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يصدر أمره الكريم بترقية وتعيين 100 قاضٍ بوزارة العدل



الرياض 16 رمضان 1440 هـ الموافق 21 مايو 2019 م واس

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ أمره الكريم بترقية وتعيين (100) قاضٍ بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وأوضح معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقيات وتعيينين، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه ــ أيده الله ــ بمرفق القضاء، سائلاً المولى عز وجل أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر ــ وفقهم الله ــ في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

// انتهى //

13:24ت م

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