، الأسلحة تحتاج للمقاتلين.. تركيا تفخخ ليبيا بسفينة تحمل أعدادًا كبيرة من الإرهابيين ،

محمد بن مسعود - الدمام - نقلتهم من سوريا والعراق عبر باخرة رسَت قبل أيام بميناء طرابلس.. سر "أمازون"

كشف أحد ضباط العمليات بالبحرية الليبية التابعة للجيش الوطني، العقيد أبو بكر البدري، أن الباخرة التركية "أمازون"، التي رسَت قبل أيام بميناء العاصمة طرابلس، كانت تحمل أعدادًا كبيرة من الإرهابيين، من ضمنهم عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.

ووفقًا لما نقلته "قناة ليبيا"؛ أوضح "البدري" أن شحنة المدرعات التي أُعلن عن وصولها إلى المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق؛ كانت للتغطية فقط على الشحنة الحقيقية، التي قال إنها تتمثل في عدد كبير من عناصر التنظيمات الإرهابية الذين نقلتهم تركيا من سوريا والعراق إلى ليبيا.

ووفق ما نقلته -الثلاثاء- وكالة سبوتنيك الروسية؛ فقد أضاف البدري أن الشحنة احتوت أيضاً على كميات من الأسلحة والذخائر التي قدّمتها تركيا كدعم للمجموعات المسلحة في طرابلس، في معاركهم ضد الجيش الليبي.

وكان تقدم الجيش الليبي وسيطرته على مدن ومناطق عدة في ليبيا، قد أثار قلق أنقرة، التي بدورها دعمت المتطرفين ولجأت لخرق قرار مجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

ومع وصول سفينة "أمازون" -السبت الماضي- عززت تركيا تاريخها بدعم الإرهاب في ليبيا.

وتأتي شحنة السلاح التركية بعدما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفضه للعملية العسكرية التي أطلقها الجيش الوطني الليبي لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات.

ومن جهته أبدى مجلس النواب الليبي استغرابه من الصمت "المريب" وغير المقبول من البعثة الدولية لانتهاكات حظر السلاح التي ارتكبتها تركيا وقطر؛ وذلك في بيان صادر السبت.

وجاء في بيان مجلس النواب الليبي: "لجنة الدفاع والأمن القومي تستنكر الدعم غير المحدود من دولتيْ قطر وتركيا لعصابات داعش والقاعدة في العاصمة طرابلس، ونطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك العاجل لوقف التدخل السافر لهذه الدول في الشأن الليبي.

ولم تكن حادثة السفينة التركية المحملة بالأسلحة -السبت- الأولى من نوعها؛ فتاريخ تركيا في تمويل الإرهابيين في ليبيا مسجل وواضح.

ففي سبتمبر 2015 ضبطت السلطات اليونانية سفينة تركية محملة بالأسلحة كانت تتجه إلى ليبيا، حين داهم زورق تابع لخفر السواحل السفينةَ التي أبحرت من ميناء الإسكندرونة التركي- إلى ميناء هيراكليون على جزيرة كريت اليونانية.

وفي يناير 2018 ضبط خفر السواحل اليونانية أيضاً سفينة تركية محملة بالمتفجرات كانت متجهة إلى ليبيا. وأشارت بيانات تأمين السفينة إلى أنه جرى تحميل ما عليها من مواد في ميناءيْ مرسين والإسنكدرونة التركيين، وأن الربان تلقّى أوامر من مالك السفينة بالإبحار إلى مدينة مصراتة الليبية، لتفريغ الحمولة بأكملها.

وفي شهر ديسمبر 2018 وصلت سفينة تركية إلى ميناء الخمس، محملة بالأسلحة والذخائر، وقالت خدمات الجمارك بمطار بنينا في بنغازي على حسابها الرسمي على فيسبوك: إن الشحنة التي أرسلت من تركيا شملت 3 آلاف مسدس تركي الصنع، إضافة إلى مسدسات أخرى وبنادق صيد وذخائر.

وجاءت حادثة سفينة "أمازون" السبت، استكمالًا للنهج الذي اتخذته تركيا في ليبيا، وهو تمويل المليشيات -التي تتكون من عناصر متطرفة وأخرى مطلوبة دوليًّا- بالأسلحة والذخائر والآليات التي تصل إلى ليبيا عبر موانئ تركية.

فتقدم الجيش الليبي وسيطرته على مدن ومناطق عدة في ليبيا يثير قلق أنقرة؛ فالجيش أقسم على تحرير كل الأراضي الليبية من الإرهابيين.

والعاصمة طرابلس، التي أعلن الجيش الليبي بدء عملية تحريرها من المليشيات قبل أسابيع، هي آخر معقل لتنظيم الإخوان في ليبيا؛ مما يعني نهاية هيمنتهم على القرار السياسي والمالي في ليبيا، سينتهي فور تحريرها.