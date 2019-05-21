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زار محافظ ضرية صالح بن مبارك الشعمل، أحد أبطال الحد الجنوبي المصابين "سعد بن محماس الغبيوي"، بمنزله في بلدة الدارة التابعة لمحافظة ضرية، بعد تماثله للشفاء.
ونقل "الشعمل" -خلال اللقاء- تحيات أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، ونائبه الأمير فهد بن تركي بن فيصل آل سعود -حفظهم الله- وتمنياتهم له بالصحة والعافية.
ونوّه محافظ ضرية بما يسطره جنودنا البواسل المرابطون على الحد الجنوبي، من بطولات للذود عن دينهم ووطنهم وقيادتهم الرشيدة.
من جهته قال "سعد الغبيوي": إن إصابتي وسام شرف ومحل فخر واعتزاز، وهو أقل شيء أقدمه لوطني الغالي ومقدساته وقيادته الحكيمة.
"محافظ ضرية" ينقل تحيات أمير القصيم ونائبه للجندي "الغبيوي"فهد الغبيوي الخليج 365 2019-05-21
زار محافظ ضرية صالح بن مبارك الشعمل، أحد أبطال الحد الجنوبي المصابين "سعد بن محماس الغبيوي"، بمنزله في بلدة الدارة التابعة لمحافظة ضرية، بعد تماثله للشفاء.
ونقل "الشعمل" -خلال اللقاء- تحيات أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، ونائبه الأمير فهد بن تركي بن فيصل آل سعود -حفظهم الله- وتمنياتهم له بالصحة والعافية.
ونوّه محافظ ضرية بما يسطره جنودنا البواسل المرابطون على الحد الجنوبي، من بطولات للذود عن دينهم ووطنهم وقيادتهم الرشيدة.
من جهته قال "سعد الغبيوي": إن إصابتي وسام شرف ومحل فخر واعتزاز، وهو أقل شيء أقدمه لوطني الغالي ومقدساته وقيادته الحكيمة.
21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440
10:59 AM
بعد تماثله للشفاء من إصابته في ميدان الشرف بالحد الجنوبي
زار محافظ ضرية صالح بن مبارك الشعمل، أحد أبطال الحد الجنوبي المصابين "سعد بن محماس الغبيوي"، بمنزله في بلدة الدارة التابعة لمحافظة ضرية، بعد تماثله للشفاء.
ونقل "الشعمل" -خلال اللقاء- تحيات أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، ونائبه الأمير فهد بن تركي بن فيصل آل سعود -حفظهم الله- وتمنياتهم له بالصحة والعافية.
ونوّه محافظ ضرية بما يسطره جنودنا البواسل المرابطون على الحد الجنوبي، من بطولات للذود عن دينهم ووطنهم وقيادتهم الرشيدة.
من جهته قال "سعد الغبيوي": إن إصابتي وسام شرف ومحل فخر واعتزاز، وهو أقل شيء أقدمه لوطني الغالي ومقدساته وقيادته الحكيمة.
، "محافظ ضرية" ينقل تحيات أمير القصيم ونائبه للجندي "الغبيوي" ،
المصدر : الخليج 365
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